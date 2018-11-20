تويتر تُوقف حسابا موثقا يحمل اسم شقيق الملك السعودي

الخليج 365/ بغداداعلن مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، ان شركة تويتر اوقفت حسابا موثقا يحمل اسم "الامير مقرن ال سعود" شقيق الملك السعودي.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شبكة الانباء السعودية "واس" نشرت تغريدة نقلا عن ‏الشؤون الخاصة للامير مقرن بن عبد العزيز نفوا فيها امتلاك الامير مقرن لأية حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، واشارت الى ان هناك حساب موثق في موقع تويتر ينتحل شخصية الأمير مقرن بن عبد العزيز، وسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".



وأضاف المركز أن "نجل الامير فيصل بن مقرن نفى امتلاك والده لأية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واعرب عن استغرابه من إقدام إدارة «تويتر» على توثيق أحد الحسابات الوهمية تحت اسم الأمير مقرن على الرغم من عدم صحة ذلك، وإزالة تويتر لعلامة التوثيق أو إيقاف الحساب لا يعفيهم من المسؤولية".