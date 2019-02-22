الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعلن عن التزام إيران التام بالاتفاق النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

وأشارت الوكالة الدولية في تقريرها الخاص بالأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، إلى أن إيران لا تزال ملتزمة بالمستوى المسموح به بموجب الاتفاق لتخصيب اليورانيوم، ولم تزد كمية اليورانيوم المخصب المتوفرة لديها.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها قامت بتفقد كافة المواقع الإيرانية التي كان من الضروري تفتيشها.

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