قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس طالت نحو 16 فلسطينيا.

ووفق إحصائيات رسمية عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، وصل عدد الأسرى الفلسطينيين نحو 6 آلاف أسير، بينهم 270 طفلا و52 أسيرة و6 نواب برلمان، و430 أسيرا إداريا (بلا تهمة) و1800 مريض. القدس العربي

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