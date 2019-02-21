سلطات الأمن السعودية تعتقل رئيس حزب «تمام» الموريتاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مصدر إعلامي موريتاني أمس الأربعاء «أن سلطات الأمن السعودية تعتقل منذ أكثر من شهر، يوسف ولد حرمه ولد ببانه رئيس حزب «تمام» الموريتاني».

ونقلت وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة عن مصادر خاصة تأكيدها «أن سلطات الأمن السعودية اعتقلت ولد حرمه في مطار جدة عندما كان بصدد مغادرة الأراضي السعودية إلى المغرب لحضور جنازة عمه الوزير السابق الشيخ ولد حرمه، الذي توفي بداية يناير (كانون الثاني) الماضي».

ولم تكشف المصادر عن الأسباب التي دفعت الأمن السعودي لاعتقال السياسي الموريتاني الذي ينتمي لأسرة آل حرمه بابانا العلوي، ولا التهم التي وجهت له، وأدت لإبقائه خلف القضبان منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد اتصلت وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة حسب تأكيدها بالسفارة السعودية في نواكشوط وطلبت التعليق على الموضوع، وشرح مبررات توقيف السياسي الموريتاني، حيث وعدها المتحدث عن السفارة بمعاودة الاتصال دون أن يفعل ذلك.

واستغرب الكثيرون اعتقال الأمن السعودي لرئيس حزب «تمام» المنتمي للأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز في هذا الظرف الذي تشهد فيه علاقات الرئيس ولد عبد العزيز بمحمد بن سلمان أحسن أوقاتها.

وأكد مصـــــدر متابع للملف «أن الأمن المغربي كان قد حذر ولد حرمه الذي يحمل الجنسية المغربية أيضا من السفر للسعودية قبل مغادرته إليها، غير أن ولد حرمه لم يأخذ ذلك التحذير مأخذ الجد».

القدس العربي