بنك السودان يُقرر فك حظر تمويل “السيارات والعقارات”

أعلن بنك السودان، إلغاء حظر تمويل العربات والعقارات، وسمح للمصارف بتمويل تشييد العقارات، كما وجه المصارف بتمويل القطاعات الإنتاجية، وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية.

وقرر المركزي وفقاً لمنشور وُزع الأربعاء على المصارف كافة في السودان يتم بموجبه تحفيز الصناعات المرتبطة بقطاع الإنشاءات، حيث شمل المنشور إلغاء الفقرة “2” الخاصة بحظر تمويل العربات والعقارات الصادرة في 13/مايو/2014.

كما تم إلغاء المنشور الخاص بتنظيم العمل العقاري الصادر في 26/أغسطس/2015، مع السماح للمصارف بتمويل تشييد العقارات وفق ضوابط على رأسها أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل صاحب التمويل.

وشدّد المركزي بحسب شبكة الشروق – على أن يتم التمويل بصيغتي المقاولة أو الاستصناع أو أي صيغة أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم الاتفاق عليها بين المصرف والعميل، ويحظر التمويل بغرض شراء الأراضي بما في ذلك الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية.

وكان بنك السودان أعلن يناير الماضي، فتح باب التمويل العقاري للمواطنين بضوابط منظمة مع تحصيل نسبة 25% كـ”قسط أول” عند التمويل بصيغة المرابحة لكل المصارف السودانية، وفتح تمويل السيارات للمغتربين وتمويل سيارات النقل لغير المغتربين.

يُشار إلى أن محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، قد تناول سياسات البنك للعام 2019، والتي حوت موجهات للمصارف من بينها فتح فروع جديدة والعمل على تبسيط إجراءات فتح الحساب، وقبول الضمانات غير المصرفية ووثائق التأمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)