بريطانية ترحب بمشاركة السودان في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن مدير إدارة المراسم بالخارجية البريطانية السفير نيل هولاند نائب مدير المراسم الملكية، ترحيب بلاده بمشاركة السودان في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية رفيعة المستوى المتوقع أن تتم خلال العام الحالي ببريطانيا لبحث آفاق الاستثمار.

وقال الدبلوماسي البريطاني خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير محمد عبدالله إدريس سفيراً جديداً للسودان لدى بريطانيا، مما يتيح له ممارسة مهامه إلى حين تقديم أوراق اعتماده لجلالة الملكة، إن بريطانيا حريصة على علاقاتها مع الدول على المستوى الثنائي.

وقال إدريس، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن العلاقات بين السودان وبريطانيا تاريخية وقديمة، وأشاد بدور بريطانيا في دعم السودان ثقافياً وإنسانياً عبر المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعاون الدولي، وأضاف أنه لن يدخر جهداً للعمل والسعي الدؤوب لتطوير العلاقات بين البلدين.