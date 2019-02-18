شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الخليج 365: صحيفة قون : *محروس : الهلال فاوضني .. وفي انتظار التأشيرة * الأزرق يتعادل أمام باورد يناموز 1/1.. أطهر يحرز الهدف وشيبوب يهدر ركلة جزاء *الزعفوري يشرف على المباراة الودية .. واجتماع طارئ للاعبين مع البعثة الإدارية *جماهير المولودية تعتدي على اللاعبين وإقالة عمروش * التعادل يسيطر على مباراة زيسكو وزاناكو .. والكوماندوز والفرسان في ديربي العاصمة صحيفة الصدى : *رئيس الاتحاد العربي : الله على المريخ السوداني * شقاق : أربعة لاعبين شاركوا ضد المولودية رغم المعاناة من التسمم

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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