الغربال : لا التفت الى العروض المقدمة من الاندية الآن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن انه سعيد بوصول فريقه المريخ الى نصف نهائي بطولة العرب وبين انه سيكون سعيد جدا بوصول المريخ الى نهائي البطولة على حساب النجم الساحلي وابان انه لا يلتفت الى العروض المقدمة اليه من الاندية الخارجية حاليا وانه سيترك ذلك لناديه الى ما بعد نهاية الموسم وانهم كلاعبين مشغولين حاليا بتحقيق حلم الانصار في الوصول الى نهائي بطولة كل العرب .

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