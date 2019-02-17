مانشستر يونايتد يخطط لخطف مدافع ميلان "المتألق"

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وذلك لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم السبت، إن مانشستر يونايتد، يسعى لتدعيم خط دفاعه بضم ميلان سكرينيار، لاعب إنتر ميلان، الصيف المقبل، وذلك في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها إيريك بايلي لاعب اليونايتد إلي صفوف الانتر، بالإضافة لمقابل مالي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن إنتر ميلان توصل لاتفاق لتجديد عقد مدافعه ميلان سكرينيار، حتى عام 2023، ويتبقى فقط بعض الإجراءات قبل الإعلان بصورة رسمية عن ذلك، علي ان يرتفع راتب اللاعب إلي 3 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت.

ويحاول انتر ميلان الحفاظ على خدمات "سكرينيار" من إغراءات الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.



