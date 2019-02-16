القصاص لنظامي قتل فتاة رمياً بالرصاص لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت المحكمة الجنائية بورتسودان، قراراً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة نظامي قتل فتاة رمياً بالرصاص بعد أن تقدم لخطبتها ورفضه من قبل أقاربها، وجاء قرار المحكمة بعد أن توصلت إلى إدانة المتهم بالقتل، وتمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص.

وحسب قضية الاتهام فإن المتهم وهو نظامي، كان قد تقدم للضحية وتم رفضه من قبل أقاربها، وفي يوم الحادث تصادف المتهم والضحية في حفل بالحي ودار بينهما نقاش على إثره أخرج المتهم مسدسه وأطلق رصاصتين على الفتاة، وتوجه النظامي إلى قسم الشرطة وقام بتسليم نفسه، فيما تم إسعاف الضحية إلى المستشفى، وقبل مفارقتها للحياة أبلغت أسرتها بأن المتهم من أطلق عليها الرصاص، ليتم تدوين بلاغ بالحادثة، وعقب اكتمال التحقيق تم تقديم ملف القضية للمحكمة.

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