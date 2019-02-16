في بطولة زايد…المريخ لدخول التاريخ والمولودية لانقاذ موسمه من الانهيار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تتجه أنظار عشاق مولودية الجزائر، اليوم السبت، صوب ملعب أم درمان، لترقب مباراة الفريق أمام مضيفه المريخ السوداني، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويخطط المريخ لدخول التاريخ عبر بوابة المولودية بالفوز عليه والترشح الى نصف نهائي البطولة وكان لقاء الذهاب قد انتهي تعادليا ويبحث المولودية عن حسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، وتفادي الوقوع في فخ إخفاق جديد، يؤزم وضعية الفريق، ويزيد من مشاكل أشبال المدرب عمروش مع الأنصار.

ويسعى الفريق الجزائري للخروج بفوز ثمين في هذا الاختبار، من أجل العمل على إنقاذ موسمه، بعد أن ضيع كل أهداف الموسم حتى الآن، ولم تتبق له إلا المنافسة العربية من أجل مواصلة الزحف نحو منصة التتويج، رغم أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة بعد تعثر الذهاب في الجزائر.

وشد المولودية الرحال إلى السودان، بمعنويات مرتفعة، بعد أن ترك انطباعاً جيداً خلال مباراة الكلاسيكو أمام شبيبة القبائل، بعدما عاد بتعادل مهم، خاصة في ظل ما عاشه الفريق من مشاكل كبيرة، عرفها في الآونة الأخيرة بسبب أزمة النتائج.

ويراهن الطاقم الفني للفريق، المدعوم بالمساعد الجديد سلاطني والمحضر البدني الإيطالي، على استغلال عامل عودة الثقة إلى زملاء سويبع، لمباغتة الفريق السوداني والعودة بتأشيرة التأهل إلى الدور المقبل، علما أن المريخ كان أقصى في الدور السابق فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وتشهد التشكيلة العاصمية عودة العديد من اللاعبين مقارنة بلقاء الذهاب، الذي غاب عنه ما لا يقل عن خمسة لاعبين دفعة واحدة، على غرار دمو ونقاش ودرارجة بداعي الإصابة، وكنيش لعدم الجاهزية، فضلاً عن هشام الشريف الوزاني الموقوف.

ورغم تواصل غياب درارجة، فإن باقي الأسماء جاهزة، وهي كلها مؤشرات تضع المولودية في أفضل رواق من أجل العودة ببطاقة الترشح إلى المربع الذهبي، والتنافس على أغلى جائزة مالية مقترحة في كل المنافسات، المتاحة للمشاركة الجزائرية.

وأسندت لجنة التحكيم بالاتحاد العربي لكرة القدم، إدارة مباراة المريخ السوداني ومولودية الجزائر، إلى طاقم تحكيم سعودي، بقيادة حكم الوسط تركي الخضير، وبمساعدة حكمين مصريين محمد معروف ومحمد عادل.