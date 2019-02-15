الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن بعض الولايات في السودان

عاد التيار الكهربائي تدريجيا في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فيما لا تزال بعض الولايات السودان في حالة إطفاء تام.

وقال المتحدث الرسمي، وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم يس شقلاوي، حدث إطفاء كامل بالشبكة القومية اليوم الجمعة في الساعة 5:45 مساء نتيجة لعطل طارئ في الخطوط الناقلة وخروج الربط الأثيوبي.

وأضاف هذا العطل أدلى إلى الخروج التدريجي لكافة محطات التوليد المغذية الشبكة القومية،وخروج كامل لمحطات سد مروي و الرصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقرى والمحطات الأخرى .

وأوضح شقلاوي أن الإطفاء التام يتعذر معه ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ.

وأشار إلى أن ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﻐﺬية ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ الكهربائية، مؤكدا الدخول التدريجي لشبكة الكهرباء عند الساعة 6:45 والذي بدأ بعودة كافة المحطات بصورة تدريجية.

وقال أن الكوادر الهندسية والفنية يعملون لعودة التيار بالتدرج خلال الساعات المقبلة.

ونوه إلى أن الخروج من الشبكة يعني عدم التغذية من المحطات الرئيسية التي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة ولم تتأثر مدن الولايات خارج الشبكة القومية لتغذيتها من محطات محلية.