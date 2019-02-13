الهلال السوداني يواجه تحدي ناكانا في الجولة الثانية لبطولة الكونفدرالية 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحل الهلال السوداني، اليوم الأربعاء، ضيفا على فريق نكانا رينجرز الزامبي، في معقله بمدينة كيتوي، وذلك في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

والمباراة هي المهمة الأولى للأزرق السوداني خارج ملعبه، بعد الفوز في المواجهة الأولى بملعبه أمام ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني (1-0).

واحتل الهلال بعد فوزه الأول، الترتيب الثاني في المجموعة وفي رصيده 3 نقاط، بفارق الأهداف عن زيسكو الزامبي الذي كان قد فاز على أنكانا نفسه بالجولة الأولى (2-0)، في مدينة أندولا، معقل الأول.

ويتعين على الهلال أن يتغلب على حاجزين نفسيين حتى ينجز مهمته بزامبيا، الأول التغلب على الخسارة المؤلمة التي تلقاها الفريق من الرابطة كوستي هذا الأسبوع بالدوري الممتاز السوداني.

والحاجز الثاني أن يتجاوز نحس مبارياته خارج ملعبه، إذ باستثناء فوزه على الجيش الزنجباري الضعيف (2-0) بالمرحلة الأولى، تلقى خسارتين أمام الإفريقي التونسي وموكورا الرواندي.

واصطحب المدير الفني للهلال، إيراد الزعفوري التونسي، كل لاعبيه، وذلك لأن الفريق سيواصل معسكره بزامبيا تمهيدا لمباراته الثالثة أمام زيسكو.

وقد تخلف موفق صديق الذي يتعافى من إصابة، وصهيب الذي سيغادر إلى دبي للعلاج.

لكن الأزرق السوداني يواجه مهمة صعبة للغاية، لأن عناصر نكانا من إداريين ولاعبين والمدير الفني شامبيشي، أعلنوا التحدي للفوز بهذه المباراة لتعيدهم إلى التنافس على إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلتين لدور الثمانية.

وتعتبر مباراة الهلال أمام نكانا ذات بعد عاطفي لمهاجم الهلال المزعج الكونجولي إدريسا أمبومبو، الذي خاض أجمل مواسمه مع نكانا، وأحرز معه لقب هداف الدوري الزامبي، ليجد نفسه أمام اختبار مساعدة الهلال في الفوز على فريقه السابق.