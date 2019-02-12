وزراء بالحكومة البريطانية:تيريزا ماي تستعد للاستقالة هذا الصيف

شهاب محمد - الخرطوم - ماي الخليج 365: يعتقد وزراء بالحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الوزراء توصلوا إلى هذا الاستنتاج من “تلميحات قدمتها لهم تيريزا ماي شخصيا”.

ورفض المشرعون البريطانيون في يناير/كانون الثاني خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد.

وصوت النواب لصالح مطالبة ماي بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة. ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس/ آذار.

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