وظائف شاغرة: إعلان طرح 25 ألف وظيفة للمعلمين في السودان

كشفت مفوضية الاختيار للخدمة العامة في السودان، عن طرح 25 ألف وظيفة للمعلمين منها 20 ألفاً يتم توزيعها علي الولايات. وأعلن الأمين العام للمفوضية حسن مختار عن بدء التقديم للمشروع القومي السابع لمختلف ولايات السودان الخاص بقطاع التعليم «وظائف المعلمين».

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