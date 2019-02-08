صورة متظاهر في الخرطوم يرفع علم السودان داخل سيارة الأمن “تاتشر” تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

حققت يوم الخميس صورة لأحد معتقلي الإحتجاجات في السودان وهو داخل إحدى سيارات الأمن التي تعرف في السودان بالتاتشر (عربة تويوتا لاند كروزر رباعية الدفع ، لقبت ب التاتشر على إسم رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر التي إشتهرت بلقب المرأة الحديدية)، حققت الصورة إنتشاراً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي، حيث أظهرت المتظاهر المعتقل وهو مستلقي داخل التاتشر بينما مازال يحمل علم السودان.

وتجددت التظاهرات في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، ظهر يوم الخميس، بعد هدوء نسبياً لعدة أيام، انخفضت فيه وتيرة المظاهرات التي يحُشد لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأطلقت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتفريق التظاهرة المناهضة للنظام السوداني، والتي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين المعارض، عبر صفحاته بمواقع التواصل، لتقديم مذكرة إلى القصر الجمهوري مطالبة بتنحي الرئيس السوداني “عمر البشير”، بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365.

وتشهد العديد من المدن السودانية إحتجاجات كانت بدايتها يوم 19 ديسمبر 2018 بسبب الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد من غلاء في الأسعار وشح في الخبز والمحروقات وأزمة السيولة، وبدأت من مدينة عطبرة شمالي السودان لتتحول لاحقاً للمطالبة بإسقاط الحكومة برئاسة البشير وأصبح شعارها (تسقط بس)، بينما قام الرئيس البشير بجولات في عدد من الولايات السودانية وخاطب لقاءات حاشدة لمناصيره ورفعوا شعار (تقعد بس)، وراح ضحية التظاهرات أكثر من 30 شخصاً منذ بدايتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)