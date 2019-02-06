كشف الكاتب الصحفي المثير للجدل عمار محمد ادم اسباب تغيبه عن اللقاء الذي نظمته صحيفة السوداني مع رئيس الوزراء معتز موسى – حسب العنوان المرفق للفيديو – موضحا بان عدد من رؤساء تحرير الصحف قد ذكروا بانهم سيمتنعون من حضور اللقاء واستجابة الدعوة اذا حضر هو اللقاء.
وأضاف عمار بان مالك الصحيفة جمال الوالي اتصل به وطلب منه عدم حضور اللقاء حتى يتسنى لرؤساء التحرير الحضور مشيرا الى انه استجاب لطلبه بعدم الحضور مضيفا بان نفس رؤساء التحرير الذين اعترضوا على حضوره اشاعوا بان جمال الوالي قدم له مبلغا من المال كي لا يحضر.
ونفى الكاتب الصحفي عمار استلام اي مبلغ من المال من قبل جمال الوالي موضحا بانه ليس (رخيصا) وانه اذا اراد المال لذهب لمن هم يملكونه ضاربا المثل برئيس الجمهورية ومدير جهاز الامن صلاح قوش مرددا في ختام حديثه شعار المحتجين (تسقط بس).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيدو:صحفي مثير للجدل: رؤساء تحرير اعترضوا على حضوري لقاء رئيس الوزراء (بالسوداني) خوفا من فضحهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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