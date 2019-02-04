عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 4 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

الصدى

طبيب سوري يوصي بمشاركة تيري وعودة قوية للعقرب

رئيس بعثة المريخ إلى الجزائر يكشف التفاصيل الكاملة لمفاوضات المولودية مع الغربال

الزلفاني يعود اليوم. ….والفريق يؤدى اول مران بعد العودة من الجزائر

مولودية الجزائر يفسخ عقد الوزاني رسميا

مهاجم هلال الأبيض السابق ينضم إلى فايبرز اليوغندي

الجوهرة الرياضية

ثأر من الاشانتى بهدف فى الكونفدراليه الهلال من اولها شعللها

-الكاردينال” يشبد بالانتصار ..يجدد الثقه فى الجهاز الفنى ..والقائد بوي : طموحنا اكبر من المجموعات

-الزعفورى : اللاعبون ادركو أهمية النزال ، الفوز على الاشانتى مفتاح التأهل ..ومدرب كوتوكو: فشلنا فى ردة الفعل لاول مره ونفكر فى زيسكو

-القرعة تخدم الازرق فى المجموعات ..زيسكو يسقط نكانا بثنائيه ويتصدر ..ومدرب الافريقي يستقيل بعد فضيحة مازيمبي

-الزعفورى “سعيد بالانتصار والاداء القوى للابطال

-برنامج خاص لبدلاء الهلال

-رنين مغنطيسي لثنائي الهلال بوى” وامبومبو”

-الهلال” يوقف الافراح ويفتح ملف الذئاب

-الجنرال : الهلال أكد علو كعبه وجدارته بالتواجد فى المجموعات

-تجمع لاعبي المنتخب الاولمبي بالاكاديميه

-اثارة فى الكونفدراليه الارض تلعب مع اصحابها والفرق العربيه تكسب عدا تونس والزمالك

-فى المؤتمر الصحفى امس الزعفورى: فزنا على اشانتى لان اللاعبون ادركوا ان المباراه مفتاح التأهل مباراة الامس كانت الافضل من حيث الايجابيات مشاركة بويا كانت سليمه

-الامين العام: الهلال حقق انتصارا مستحقا على الاشانتى

الملاعب

الهلال السوداني ينتصر على الأشانتي الغاني بهدف

حي الوادي نيالا والأمل عطبرة يتعادلان سلبياً باستاد نيالا

ود هاشم سنار يتغلب على المريخ الفاشر بهدفين لهدف باستاد سنار

الهلال الأبيض يستضيف الخرطوم الوطني باستاد الأبيض مساء اليوم

المشاهد :

الفرقة الهلالية تستعيد نغمة الانتصارات في المجموعات

الشعلة يقود الهلال لانتصار غال على الاشانتي كوتوكو

امبوبو يتألق في الهجوم والنحس يطارده في التسجيل

بوي يجازف بالمشاركة في المباراة ويغادر بعد تجدد الالام… !!

الزعفوري يحرج الجنرال ويرفض اكمال تبديل شيبوب.. !!

جماهير الهلال تهتف ضد المدرب: فاشل.. فاشل يا زعفوري.. !

اضاءة باهتة لملعب الهلال وانطفأ البرج الجنوبي يؤخر المباراة

مدرب الهلال ينفرد بديارا عقب المباراة ويناقشا بعض الامور الفنية

الهلال يغلق ملف الاشانتي ويبدأ التحضير لمواجهة الرابطة كوستي

زيسكو يكسب القمة الزامبية بثنائية ويتصدر مجموعة الهلال

طاقم تحكيم سوداني لادارة لقاء سيمبا والاهلي المصري بدار السلام

ود هاشم سنار يواصل الصحوة ويسكب السلاطين بثنائية

الوادي نيالا يفرمل الامل عطبرة بالتعادل السلبي

زيسكو الزامبي يضم الهداف الياباني كوسومي

حي العرب والاهلي شندي في مواجهة ساخنة بالساحل

ماذا قال الإعلاميون العرب عن فوز العنابي بكاس اسيا.. ؟

معتصم محمود يكتب في ’’الموج الازرق’’: انتصرنا ولكن