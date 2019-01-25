وأكد المكتب الإعلامي أنه لن يتم التساهل مع أي شخص أو جهة تساعد بنشر أية مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونياً.
يأتي هذا عقب انتشار صور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أكد نشطاء أنها من فيديو اباحي مسرب لها.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف ترد على الفيديو الإباحي وتهدد مروجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.