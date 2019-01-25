رانيا يوسف ترد على الفيديو الإباحي وتهدد مروجيه

أعلن المكتب الإعلامي للنجمة المصرية، رانيا يوسف، عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.

وأكد المكتب الإعلامي أنه لن يتم التساهل مع أي شخص أو جهة تساعد بنشر أية مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونياً.

يأتي هذا عقب انتشار صور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أكد نشطاء أنها من فيديو اباحي مسرب لها.

