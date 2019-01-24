عاجل : وقفة احتجاجية أمام منزل الطالب الشهيد محجوب التاج (الخرطوم الآن)

قالت مصادر محلية قبل قليل بولاية الخرطوم ان قوات الشرطة تحاول تفرقة تجمع للمشيعين امام منزل الطالب محجوب التاج محجوب الذي استشهد بعد تعرضه للضرب المبرح عقب اعتقاله في احتجاجات الخرطوم قرب الجامعة .

وأفادت المصادر ان المتظاهرين قاموا بوقفة احتجاجية امام منزل الشهيد محجوب تاجر السر بحي الصحافة قرب شارع افريقيا جنوب الخرطوم بعد دعوات للمحتجين بالتجمع لتشييع طالب طب كلية الرازي .