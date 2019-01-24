انطلاق "موكب 24 يناير" باحياء الخرطوم والولايات

شهدت احياء "الكلاكلة وبري وجبرة" في الخرطوم، والثورة في امدرمان، خروج المئات في مواكب احتجاجية، سميت بـ "موكب 24 يناير"، كما اعلن طلاب جامعتي " الوطنية والرازي"، جنوب شرق الخرطوم في منطقة الازهري الدخول في اعتصام والامتناع عن الدراسة.

وعلمت "اخبار الخليج 365 365"، بان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع " البمبان" لتفريق طلاب الجامعة الوطنية.

ورصدت "اخبار الخليج 365 365"، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوهات "بث مباشر"، لتظاهرات في عدد من مواقع الخرطوم.

كما شهدت مناطق "اربجي وفداسي والعزازي" في ولاية الجزيرة، وبوسودان في البحر الاحمر، و"حلفا القديمة" في الولاية الشمالية تسيير لمواكب متزامنة مع دعوات تجمع المهنيين السودانيين في الخرطوم.