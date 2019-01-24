(1450) إثيوبي يصلون السودان فراراً من الحرب الاهلية

اعلنت معتمدية اللاجئين في السودان إن 1450 لاجئا من قبيلة الكمنت الاثيوبية وصلوا الى ولاية القضارف شرقي البلاد، بعد احتدام المعارك القبلية في المناطق المتاخمة للسودان.

ووقف مدير الشؤون المالية والادارة ومدير مكتب المندوب السامي بالقضارف ومدير الاسكان بالقضارف وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال اللاجئين على الاوضاع مناطق تدفقات اللاجئين الفارين من النزاع الاثني الى مناطق ( كنينة، الفزرة، باسندة).



ووصل 250 لاجئ اثيوبي لمعسكرات الشجراب مرحلين من منطقة الفزرة جنوب القضارف بمرافقة نائب مساعد معتمد اللاجئين ومدير مكتب اسكان القضارف.