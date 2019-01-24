(1450) إثيوبي يصلون السودان فراراً من الحرب الاهلية

ووقف مدير الشؤون المالية والادارة ومدير مكتب المندوب السامي بالقضارف ومدير الاسكان بالقضارف وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال اللاجئين على الاوضاع مناطق تدفقات اللاجئين الفارين من النزاع الاثني الى مناطق ( كنينة، الفزرة، باسندة).
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