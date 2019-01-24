تفاصيل أزمة الجيش وقوات الأمن في بوتو سودان

تداول عدد من النشطاء السودانيين عبر الواتس آب والفيس بوك، فيديوهات وأنباء عن وقوع اشتباكات بين عناصر الجيش السودانى وجهاز الأمن في بورتسودان.
اعتداء أفراد الأمن على عقيد بالبحرية
وأوضح النشطاء أن المشكلة بدأت بالأمس، حيث اعتدى عدد من أفراد الأمن على ضابط برتبة عقيد فى سلاح البحرية، مما أثار استياء زملائه فذهب الضابط برفقة جنود البحرية إلى برج الأمن واعتدوا على جميع الموجودين بداخله.
اعتداء ضباط البحرية على دوريات الأمن
وتجددت الأزمة اليوم مرة أخرى إذ بدأ عدد من قوات البحرية يجوب شوارع مدينة بورتوسودان بسياراتهم يفتشون عن دوريات الأمن، واعتدوا على جميع الدوريات الموجودة أمام الكورنيش وبجوار النادى العالمى بحسب شهود العيان.
إخلاء الكورنيش استخدام الذخيرة الحية
وتفاقمت الأزمة حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وأفراد الأمن، وتم استخدام الذخيرة الحية، وإخلاء الكورنيش من المواطنين.
مصرع ضابطين بالأمن
وترددت أنباء من مصرع 2 من جهاز الأمن حسب ماذكره شهود العيان.
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