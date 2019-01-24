عاجل... بيان هام من شعبة الاستخبارات العسكرية

تدين شعبة امن المعلومات وبأشد العبارات الاخفاقات المهنية الجسيمة والحماقات الرعناء المتتالية التي بدرت من قبل منسوبي جهاز الامن الوطني والمخابرات وروافده والتي وصمت عملياته بالتخبط واللامهنية والرداءة العالية طوال فترة الاضطرابات الحالية التي تشهدها البلاد والتي اكتملت بالاحداث المأساوية الدامية التي تشهدها مدينة بورتسودان الآن. وأننا نحذر من ان القوات المسلحة خط أحمر سيهلك دونه كل باغي معتدي أثيم، ونؤكد أن الاستخبارت العسكرية بكل ثقلها و خبرتها الطويلة المديدة ستقف إلى جانب القوات المسلحة إلى أن يظهر الله الحق وتنقشع الغمة . النصر لنا و لا نامت اعين الجبناء مقدم / قائد شعبة أمن المعلومات هيئة الاستخبارات العسكرية

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