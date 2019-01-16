لماذا يفضل الأجانب الزواج من بنات السودان؟ (5) أسباب تعرف عليها أبرزها (دخان الطلح)

كشفت عدد من الزيجات التي تمت مؤخراً عن اتجاه الأجانب وخصوصاً من الدول العربية للزواج من بنات السودان لأسباب كثيرة أوردها متابعين ومعلقين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب المتابعات فقد عدد المتابعين ميزات المرأة السودانية التي جعلتها محط أنظار رجال العالم، المتابعين لتفاصيل الزيجات التي تمت بين سودانيات وبعض الأجانب ونشرت على (يوتيوب) و (فيسبوك) وضعوا الأدب والأخلاق الرفيعة ضمن أول الأسباب التي حفزت رجال العالم للزواج من السودانيات إليكم التفاصيل الكاملة.

1/ الأدب والأخلاق الرفيعة:

مما لا شك فيه أن المرأة السودانية مشهود لها بالأدب الجمال والخصائل الحميدة, حيث تتفادى المرأة السودانية الخلافات والمشاكل ورفع صوتها أمام الرجال حتى وهي في أحلك الظروف ما يدل على أدبها الجم وتربيتها القويمة.

2/ الاهتمام بالنفس:

أكد بعض المتابعين أن تغيرات كبيرة تطرأ على الفتاة السودانية بعد الزواج, حيث تبدأ في الاهتمام بنفسها والظهور بأجمل مظهر, وذكر هؤلاء المتابعين أن المرأة السودانية تزداد جمالاً بعد زوجها والسبب في ذلك اهتمامها الكبيرة بنفسها.

3/ دخان الطلح:

يعتبر الدخان من العادات السودانية التجميلية التي تحرص المرأة السودانية على القيام بها بعد الزواج, وهو عبارة عن حمام (ساونا) ولكن بدون استخدام الماء، إذ يكون فقط بالدخان الصادر عن حرق كمية من خشب (حطب) الطلح أو السدر في حفرة تحت الأرض.

ويمنح الدخان المرأة السودانية رائحة جميلة وذكية تميزها عن جميع نساء العالم لأن استخدام الدخان حصري على نساء السودان, ولذلك يعد الدخان أحد الأسباب التي تدفع الأجانب للزواج من البنت السودانية.

4/ الاهتمام بالرجل:

تبرز المرأة السودانية اهتمام كبير بزوجها إذ تسعى للمحافظة عليه بشتى السبل, وهو الأمر الذي يزيد من سعادة الرجل لشعوره بأنه أهم شخص في حياة زوجته.

5/ الإثارة:

شكى بعض الأجانب وبحسب موقع النيلين، في استشارات على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية من البرود التام لزوجاتهم من حيث التعامل أو الحب أو الرومانسية أو حتى في لحظة العلاقة الحميمية, لكن خلافاً لذلك فإن المرأة السودانية دائماً ما تكون مثيرة في كل تفاصيل حياتها وهو واحد من الأسباب التي دفعت رجال العالم للارتباط بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)