ادارة الفيسبوم يستجيب في مسح سودانية 24

في وقت سابق شن الالاف من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين حملة واسعة وشرسة للخروج من صفحة تلفزيون السودانية24 على الفيسبوك ، والغاء تسجيل الاعجاب بها وعدم متابعتها وكذلك رفع بلاغات في الصفحة للتسبب في تعطيلها وذلك نسبه للموقف الذي وصفه المحتجون بالمتخازل والسيء في التعامل مع الازمة التي تمر بها البلاد .

وبدأ عداد المعجبين في تناقص حاد في كل دقيقة وثانية جاء ذلك عقب التصريحات التي قدمها مدير عام القناة السيد الطاهر حسن التوم في برنامجه “حال البلد” .