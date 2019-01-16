ادارة الفيسبوم يستجيب في مسح سودانية 24

في وقت سابق شن الالاف من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المحتجين حملة واسعة وشرسة للخروج من صفحة تلفزيون السودانية24 على الفيسبوك ، والغاء تسجيل الاعجاب بها وعدم متابعتها وكذلك رفع بلاغات في الصفحة للتسبب في تعطيلها وذلك نسبه للموقف الذي وصفه المحتجون بالمتخازل والسيء في التعامل مع الازمة التي تمر بها البلاد .
وبدأ عداد المعجبين في تناقص حاد في كل دقيقة وثانية جاء ذلك عقب التصريحات التي قدمها مدير عام القناة السيد الطاهر حسن التوم في برنامجه “حال البلد” .
ودشن نشطاء فيسبوك حملة واسعة للانسحاب من الصفحة ، وبعد ساعات من الحملة اختفت صفحة القناة من على فيسبوك ولم يتضح بعد ما اذا كانت ادارة القناة قامت بتعطيلها مؤقتاً ام ان فيسبوك استجاب للضغط الذي قام به المحتجون
وحسب متابعات محرر سودان نيوز فان الحملة انتقلت الي صفحة مدير القناة حيث طالب العديد من النشطاء من رواد السوشل ميديا بالتوجه الي صفحة الطاهر حسن مدير القناة والغاء الاعجاب بها والتبليغ عنها ادارة الفيسبوك لالغائها
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