تراجع في اسعار الأسمنت والحديد بالخرطوم

سجلت اسواق مواد البناء في السودان تراجعا في اسعار الاسمنت والحديد حيث اكد بعض التجار ان دخول الأسمنت المصري للأسواق السودانية كان احد الاسباب الرئيسية لذلك التراجع.

وافادت مصادر لموقع الاقتصادي – وفق المشاهير – عن دخول كميات من الأسمنت المصري بسعر 5.900 جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت عطبرة وبربر 6.400 جنيه.

فيما انخفض سعر حديد التسليح الى 54000 جنيه بعد ان كان 65000 جنيه.

وافاد احد التجار بتفاقم ظاهرة بيع الأسمنت نقدا وعن طريق التحويلات البنكية من الموردين مما تسبب بصعود رسوم الترحيل الى 500 جنيه للطن من المصنع الى الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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