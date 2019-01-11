عناوين الصحف السياسية السودانية الجمعة 11 يناير 2019م

صحيفة الوطن:

- لجنة للتقصي حول أحداث اقتحام مستشفى أم درمان

- "الوطني": لن نحيد عن نهجنا الى أن يرث الله الأرض

- ضبط عربة صرف صحي تعمل في تفريغ زيوت طعام

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- الرئيس يشيد بمستوى العلاقات مع بورندي

- والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات

- لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أمدرمان

- بكري يطلع على مجمل الأوضاع بشرق دارفور

- مجلس وزراء شمال كردفان: امتحانات الأساس 17 مارس

- فيصل: الحكومة تبذل جهوداً لمعالجة المشكلة الاقتصادية

- توقيع عقد إنشاء مخازن محسنة ومبردة بنهر النيل

- وزير الصحة يطمئن على موفق الإمداد الدوائي

- رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك يثمن إجازة قانون المستهلك

- إيقاف إصدار وتجديد سجلات الاستيراد والتصدير للأفراد

- انتخاب السودان رئيساً للمجلس التنفيذي لليونيسيف

- ثلاث حالات وفاة في أحداث أم در مان

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الداخلية تقف علي الأوضاع الأمنية بمحلية أم درمان

- مادبو يستعجل المهدي لإستئناف إجتماعات لم شمل حزب الأمة

- جنوب كردفان تتجه لطباعة الكتاب المدرسي داخل الولاية

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- مدير جهاز التحصيل الموحد بولاية البحر الأحمر يترأس إجتماع اللجنة العليا لمشروع الدفع الإلكتروني

- مدير قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر يقف علي سير إستئناف الدراسة بمحلية القنب الأوليب

- وزارة الصحة بالولاية تنظم ورشة نتائج المسح التقييمي بمشاركة عدد من شركاء الصحة

- معتمد محلية طوكر يثمن تجربة إتحاد نقابات العمال عبر مشروع سلة البركه

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يشهد ختام الورشة التدريبية حول المعاير الدولية لحقوق الإنسان

- الوالي بالإنابة يشيد بدور الاجهزة العدلية ويؤكد التزام حكومة الولاية بتهيئة البيئة لقيام الاجهزة العدلية بدورها العدلي

- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يلتقي مديري المدارس الثانوية الخاصة ويقف على الترتيبات الادارية للاستقرار الدراسي

- وزير التربية والتوجيه يعلن عن استئناف الدراسة لبقية الفصول بمرحلتي الأساس والثانوي اعتبارا من يوم الاحد المقبل

- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يترأس الاجتماع الدوري للمحلية بحضور مديري الوحدات الادارية ورؤساء الاقسام ويستمع الي التقارير الشهرية

- الامين العام لاتحاد الطلاب بالولاية بشير محمد البشري يشهد لقاء رؤساء اتحادات ثانويات محلية الجنينة

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي ولاية النيل الابيض يتفقد عدد من الطرق الداخليه بمحليتي كوستي وربك

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يلتقي ممثلي المنظمات الاجنبية والوطنية العاملة بالولاية

- وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض تتسلم الدفعه الاولي من الكتاب المدرسي المقدم من قبل الاتحاد الاوروبي ضمن مشروع تقوية تعليم الاساس بالسودان

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض تطلع على سير العمل بصندوق الامدادات الطبية بالولاية

- امين ديوان الزكاه بولاية النيل الابيض يؤكد اهتمام الديوان بالشرائح الضعيفه وتقديم الدعم اللازم لها

- معتمد محلية الدويم يؤكد سير الموسم الزراعى الشتوى بالمحليه بصوره جيده

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية يطلع علي انجازات جهاز تشغيل الخريجين بالولاية للعام 2018م .

- مجلس الحكومة يعقد جلسة تفاكر لتنفيذ موازنة البرامج والاداء للعام ٢٠١٩م بهدف توحيد الرؤى والافكار وصولا للاهداف الكلية للموازنة

- وزير البنى التحتية والتنمية يشيد بمستوي الأداء في معالجة مشكلة المياه بمدينة الفاشر والريف .

- وزير التربية والتوجيه يشيد بالدور الكبير الذى تقوم به المجالس التربوية والمنظمات الوطنية في دفع مسيرة التعليم

- ادارة الجمارك بشمال دارفور تعلن عن تخليص وتكملة إجراءات العربات المحجوزة بالحظائر الجمركية

- اتحاد الشباب بمحلية الفاشر يعكف لفتح اسواق الشباب للبيع المخفض بالشراكة مع اتحاد الغرف الصناعية والتجارية لمدة ستة اشهر

شبكة الشروق نت

- اتفاق على استضافة الخرطوم لمفاوضات أفريقيا الوسطى

- البرلمان يعلن فض دورة انعقاده الثامنة

- تشيسيكيدي رئيساً للكنغو الديمقراطية

- لجنة حكومية للتقصي حول أحداث مستشفى أم درمان

- فيصل: بعض أحزاب اليسار دخلت المظاهرات لنسف الاستقرار

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- مجلس وزاراء شمال كردفان يجيز امتحانات شهادة مرحلة الاساس في السابع عشر من مارس القادم

- مدير عام وزارة التربية والتوجيه يؤكد جاهزية الوزارة لاستئناف الدارسة يوم الاحد للفصول النهائية

- مدير عام وزارة الصحة توزع معدات وأجهزة حديثة لعدد من المستفيات بمحليات الولاية والمراكز الصحية

- ورشة برتكول الانيميا المنجلية بشمال كردفان

- رئيس المجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة يشدد علي تفتيش الشقق الفندقية بالولاية

- مدير الصندوق القومي للامدادات الطيبة بشمال كردفان يؤمن حاجه الولاية من الدواء

هئية إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- نائب رئيس الجمهورية يدعو ابناء ابيي المنتشرين في السودان مسيرية ودينكا نقوك وغيرهم ان يتحدوا من اجل الخروج بقضية المنطقة من الاطار الضيق والاقتتال الى اجواء آمنة

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والي غرب كردفان بالانابة يخاطب ورشة التغطية الصحية الشاملة لقوات الشرطة وأسرهم

- وزارة الموارد المائية والري والكهرباء تعلن عن دخول الكهرباء القومية الى مدينة ابوزبد بغرب كردفان إبتداءاً بالمرافق العامة ومن ثم القطاع السكني

‏ أخبار قناة الملاعب

- المريخ العاصمي يستضيف حي الوادي نيالا مساء اليوم باستاد المريخ

- اتحاد كرة القدم يصدر برمجة مباريات الدورة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الممتاز وتنطلق المنافسة في السابع عشر من الشهر الجاري

- المريخ العاصمي يبدأ مباريات المرحلة الثانية في المجموعة الأولى بمواجهة الخرطوم الوطني

- الهلال العاصمي يبدأ مباريات المرحلة الثانية للمجموعة الثانية بمواجهة المريخ الفاشر

- دوري الدرجة الوسيطة : النضال النهود يفوز على النهضة ربك بثلاثة اهداف دون مقابل باستاد النهود

- الأهلي مدني ينتصر على المريخ نيالا بثلاثية باستاد نيالا

- المريخ بورتسودان يفوز على ارتدي دنقلا بثلاثة اهداف مقابل هدفين باستاد بورتسودان