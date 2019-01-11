عناوين الصحف السياسية السودانية الجمعة 11 يناير 2019م

صحيفة الوطن:
- لجنة للتقصي حول أحداث اقتحام مستشفى أم درمان
- "الوطني": لن نحيد عن نهجنا الى أن يرث الله الأرض
- ضبط عربة صرف صحي تعمل في تفريغ زيوت طعام
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- الرئيس يشيد بمستوى العلاقات مع بورندي
- والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات
- لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أمدرمان
- بكري يطلع على مجمل الأوضاع بشرق دارفور
- مجلس وزراء شمال كردفان: امتحانات الأساس 17 مارس
- فيصل: الحكومة تبذل جهوداً لمعالجة المشكلة الاقتصادية
- توقيع عقد إنشاء مخازن محسنة ومبردة بنهر النيل
- وزير الصحة يطمئن على موفق الإمداد الدوائي
- رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك يثمن إجازة قانون المستهلك
- إيقاف إصدار وتجديد سجلات الاستيراد والتصدير للأفراد
- انتخاب السودان رئيساً للمجلس التنفيذي لليونيسيف
- ثلاث حالات وفاة في أحداث أم در مان
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- الداخلية تقف علي الأوضاع الأمنية بمحلية أم درمان
- مادبو يستعجل المهدي لإستئناف إجتماعات لم شمل حزب الأمة
- جنوب كردفان تتجه لطباعة الكتاب المدرسي داخل الولاية
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- مدير جهاز التحصيل الموحد بولاية البحر الأحمر يترأس إجتماع اللجنة العليا لمشروع الدفع الإلكتروني
- مدير قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر يقف علي سير إستئناف الدراسة بمحلية القنب الأوليب
- وزارة الصحة بالولاية تنظم ورشة نتائج المسح التقييمي بمشاركة عدد من شركاء الصحة
- معتمد محلية طوكر يثمن تجربة إتحاد نقابات العمال عبر مشروع سلة البركه
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يشهد ختام الورشة التدريبية حول المعاير الدولية لحقوق الإنسان
- الوالي بالإنابة يشيد بدور الاجهزة العدلية ويؤكد التزام حكومة الولاية بتهيئة البيئة لقيام الاجهزة العدلية بدورها العدلي
- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يلتقي مديري المدارس الثانوية الخاصة ويقف على الترتيبات الادارية للاستقرار الدراسي
- وزير التربية والتوجيه يعلن عن استئناف الدراسة لبقية الفصول بمرحلتي الأساس والثانوي اعتبارا من يوم الاحد المقبل
- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يترأس الاجتماع الدوري للمحلية بحضور مديري الوحدات الادارية ورؤساء الاقسام ويستمع الي التقارير الشهرية
- الامين العام لاتحاد الطلاب بالولاية بشير محمد البشري يشهد لقاء رؤساء اتحادات ثانويات محلية الجنينة
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الابيض يتفقد عدد من الطرق الداخليه بمحليتي كوستي وربك
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يلتقي ممثلي المنظمات الاجنبية والوطنية العاملة بالولاية
- وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض تتسلم الدفعه الاولي من الكتاب المدرسي المقدم من قبل الاتحاد الاوروبي ضمن مشروع تقوية تعليم الاساس بالسودان
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض تطلع على سير العمل بصندوق الامدادات الطبية بالولاية
- امين ديوان الزكاه بولاية النيل الابيض يؤكد اهتمام الديوان بالشرائح الضعيفه وتقديم الدعم اللازم لها
- معتمد محلية الدويم يؤكد سير الموسم الزراعى الشتوى بالمحليه بصوره جيده
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي الولاية يطلع علي انجازات جهاز تشغيل الخريجين بالولاية للعام 2018م .
- مجلس الحكومة يعقد جلسة تفاكر لتنفيذ موازنة البرامج والاداء للعام ٢٠١٩م بهدف توحيد الرؤى والافكار وصولا للاهداف الكلية للموازنة
- وزير البنى التحتية والتنمية يشيد بمستوي الأداء في معالجة مشكلة المياه بمدينة الفاشر والريف .
- وزير التربية والتوجيه يشيد بالدور الكبير الذى تقوم به المجالس التربوية والمنظمات الوطنية في دفع مسيرة التعليم
- ادارة الجمارك بشمال دارفور تعلن عن تخليص وتكملة إجراءات العربات المحجوزة بالحظائر الجمركية
- اتحاد الشباب بمحلية الفاشر يعكف لفتح اسواق الشباب للبيع المخفض بالشراكة مع اتحاد الغرف الصناعية والتجارية لمدة ستة اشهر
شبكة الشروق نت
- اتفاق على استضافة الخرطوم لمفاوضات أفريقيا الوسطى
- البرلمان يعلن فض دورة انعقاده الثامنة
- تشيسيكيدي رئيساً للكنغو الديمقراطية
- لجنة حكومية للتقصي حول أحداث مستشفى أم درمان
- فيصل: بعض أحزاب اليسار دخلت المظاهرات لنسف الاستقرار
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- مجلس وزاراء شمال كردفان يجيز امتحانات شهادة مرحلة الاساس في السابع عشر من مارس القادم
- مدير عام وزارة التربية والتوجيه يؤكد جاهزية الوزارة لاستئناف الدارسة يوم الاحد للفصول النهائية
- مدير عام وزارة الصحة توزع معدات وأجهزة حديثة لعدد من المستفيات بمحليات الولاية والمراكز الصحية
- ورشة برتكول الانيميا المنجلية بشمال كردفان
- رئيس المجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة يشدد علي تفتيش الشقق الفندقية بالولاية
- مدير الصندوق القومي للامدادات الطيبة بشمال كردفان يؤمن حاجه الولاية من الدواء
هئية إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
- نائب رئيس الجمهورية يدعو ابناء ابيي المنتشرين في السودان مسيرية ودينكا نقوك وغيرهم ان يتحدوا من اجل الخروج بقضية المنطقة من الاطار الضيق والاقتتال الى اجواء آمنة
- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والي غرب كردفان بالانابة يخاطب ورشة التغطية الصحية الشاملة لقوات الشرطة وأسرهم
- وزارة الموارد المائية والري والكهرباء تعلن عن دخول الكهرباء القومية الى مدينة ابوزبد بغرب كردفان إبتداءاً بالمرافق العامة ومن ثم القطاع السكني
أخبار قناة الملاعب
- المريخ العاصمي يستضيف حي الوادي نيالا مساء اليوم باستاد المريخ
- اتحاد كرة القدم يصدر برمجة مباريات الدورة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الممتاز وتنطلق المنافسة في السابع عشر من الشهر الجاري
- المريخ العاصمي يبدأ مباريات المرحلة الثانية في المجموعة الأولى بمواجهة الخرطوم الوطني
- الهلال العاصمي يبدأ مباريات المرحلة الثانية للمجموعة الثانية بمواجهة المريخ الفاشر
- دوري الدرجة الوسيطة : النضال النهود يفوز على النهضة ربك بثلاثة اهداف دون مقابل باستاد النهود
- الأهلي مدني ينتصر على المريخ نيالا بثلاثية باستاد نيالا
- المريخ بورتسودان يفوز على ارتدي دنقلا بثلاثة اهداف مقابل هدفين باستاد بورتسودان
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يؤكد دعم السودان للجهود الرامية لتعزيز الحوار الوطنى في بورندي
- البشير يجدد التأكيد علي الشخصية الدولية لجامعة أفريقيا العالمية
- النائب الأول يطلع على مجمل الاوضاع بولاية شرق دارفور
- د. فيصل : التظاهر السلمي حق كفله الدستور والقانون للجميع
- حرم رئيس الجمهورية تعلن رعايتها لمشروعات وبرامج اتحاد المراة
- انتخاب السودان رئيساً للمجلس التنفيذي لليونيسيف
- وزير ديوان الحكم الاتحادي يجتمع بوزراء مالية الولايات
- والى الخرطوم يشكل لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان
صحيفة أخبار اليوم:
- تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مستشفى أم درمان والوالي يطالب بتقريرها خلال ٤٨ ساعة .
- معلومات جديدة لمدير الطب العدلي حول وفيات واصابات التظاهرات بأم درمان .
- قيادي بالوطني يؤكد نهاية أزمة الخبز والبنزين ومعالجة شح السيولة وطباعة العملة وعودة الدولار ل(٢٠ جنيها") .
- مساعد الرئيس يلتقي البعثات الدبلوماسية بالخرطوم ويقدم تنويرا حول الاحداث .
- وزارة التربية بولاية الخرطوم تطمئن على ترتيبات استئناف الدراسة بكل مدارس الخرطوم .
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الجمعة 11 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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