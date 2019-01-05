العثور على ضابط شرطة مشنوقاً بالفاشر

شرعت شرطة ولاية دارفور في التحقيق حول ملابسات العثور على ضابط برتبة ملازم مشنوقاً داخل غرفته بميز للضباط في الفاشر .

وفيما تم نقل الجثمان بطائرة خاصة الى الخرطوم لمشرحة المستشفى الأكاديمي، تمت مواراة الجثمان بقرية الفقيد في منطقة (و) بولاية الجزيرة، نقلت مصادر موثوقة ملابسات العثور على الضابط .

وأشارت الى أن مجموعة من الضباط تواجدوا مع بعضهم في الميز وعندما تفقدوا الضابط ذهب أحدهم لتفقده بعد أن كان يتصل عليه بإستمرار وبوصول الضابط للغرفة وجدها مغلقة من الداخل وكان يسمع صوت الهاتف الشئ الذي أدخل القلق في نفسه .

وبتزايد وتيرة القلق والتوتر قرر الضباط المتواجدين تحطيم باب الغرفة والدخول ظناً منهم ان رفيقهم قد ألم به مرض ما مفاجئ، ولكنهم فوجئوا عند تحطيمهم للباب بالعثور على رفيقهم مشنوقاً في أعلى سقف الغرفة ومعلقاً .

ليتم الاتصال بالشرطة التي هبت للميز وبمعاينة المكان تشير المعلومات الواردة الى أن الشاب ربما انتحر شنقاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت الجثة وبحسب صحيفة الإنتباهة للخرطوم وورى مساء أمس الثرى بمسقط راسه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)