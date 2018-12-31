لحظة اعتقال أطباء من أمام مستشفي الخرطوم (فيديو)

رصدت كاميرا أحد المواطنين لحظة اعتقال قوات الأمن اليوم الاثنين لعدد من الأطباء أمام إحدى مستشفيات العاصمة الخرطوم، على إثر الاحتجاجات التي اندلعت احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية في السودان.
يذكر أن المهنيين السودانيين دعو جموع المواطنيين للاحتشاد في تظاهرات ضخمة تطالب باسقاط النظام، وقد استجاب آلاف المواطنين للدعوات حسب شهادة المراقبين.
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