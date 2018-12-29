حميدتي يلهب الساحة ويزيد الغموض

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تناولت العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التصريحات القوية والحادة لقائد قوات الدعم السريع الفربق محمد حميدان دقلو – حميدتي – التي ألقاها أمام كتيبة من قواته قدمت للخرطوم من دارفور وفيها اتهم مسؤولين بالدولة بالتسبب في أزمة عدم توفر السيولة بالبنوك وطالب بمحاسبة الفاسدين منهم ، وتساءل حميدتي لماذا نمنع الناس قروشهم؟.

وطالب حميدتي الدولة بتوفير الخدمات للمواطن والايفاء بواجباتها وأثني على صبر الشعب ،ودعا لرقابة الأسواق ومحاربة الجشع.

انه كلام قوي وحاسم وحازم ويمثل مطالب حقيقية نادى بها المحتجون ودعمتها المعارضة بكل فصائلها ويشكل إحراجا للحكومة ومنسوبيها كونه صادرا عن قيادي بارز في الأجهزة الأمنية والعسكرية وممن ظلت اصابع الاتهام تشير اليهم بأنهم القوة الباطشة المناصرة الحكومة بالحق والباطل والتي لاتقبل مجرد النقاش مع مخالفيها في الرؤية وانما فقط تعمل علي حسمهم عسكريا أو تأديبهم كما ينسب لحميدتي نفسه في تصريحات له اكثر من مرة مما أخاف الناس منه ولكن هذا الكلام الأخير الذي قاله بلسانه يقربه جدا من نبض الجماهير وينبئ عن موقف جديد للرجل وقواته ككل ينسف ما كان سائدا في أذهان الناس عن الدعم السريع وقيادتها وبالذات الفريق حميدتي ، ومما يعتبر لافتا في هذه التصريحات زمان صدورها إذ أنها جاءت في ذروة الاحتجاجات الشعبية العارمة علي سوء الأحوال الاقتصادية وألهبت الساحة وعندها شعر المنتفضون أن حميدتي ينطق بلسانهم ويعبر عنهم خاصة مع إذاعة انباء رسمية عن تعيين العقيد الصوارمي خالد سعد ناطقا رسميا باسم قوات الدعم السريع وسريان انباء غير مؤكدة عن تفكير الرئيس البشير في تعيين قيادة جديدة للدعم السريع وما أشيع عن استدعاء الفريق حميدتي للقيادة العامة وطلب الرئيس لقاءه ، وهذه الأقوال (المؤكدة وغير المؤكدة) تسهم جميعها في زيادة الغموض عن حقيقة مايجري في هذا الملف خاصة مع قول البعض أن عدم ظهور الفريق حميدتي في الأيام الماضية يغلف الوضع كله بالغموض والله اعلم بحقائق الامور.