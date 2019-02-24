مباشر.. الزمالك وبترو أتليتكو.. الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي في منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب. ويبدأ كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش". خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز. خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - إبراهيم حسن. خط الهجوم: خالد بوطيب. ويحتاج الزمالك لنتيجة الفوز فقط من أجل إنعاش أماله نحو بلوغ دور المجموعات بعد الخسارة من جورماهيا الكيني (4-2) في المباراة الأولى والتعادل أمام نصر حسين داي الجزائري (1-1).

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