أمير طعيمة: ندمان على دعم الخطيب.. وباكره الأهلي

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هاقول تاني وتالت واللي مش عاجبه هو حر: الراجل ده لا يحمل لمصر ولشعبها إلا كل حب وتقدير، وخلافه كان مع مجموعة محددة من الأشخاص بناء على تجربة سيئة..

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م

هجوم حاد شنه الشاعر أمير طعيمة على جمهور النادي الأهلي، ردا على ما وصفه بالتطاول عليه في تعليقات بعض المشجعين على منشوراته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ووصل الأمر إلى إعلان كرهه الشديد للنادي الأحمر. وأشار طعيمة في منشوره، مساء السبت، إلى أنه لا ينتمي لمشجعي الأهلي أو الزمالك، موضحًا أن التعليقات التي تم إضافتها في رأي فني قام بنشره كانت بعيدة عن الاحترام وهو ما دفعه للتعليق قائلًا: «أنا حاليًا مابكرهش في حياتي قد الأهلي طالما ده جمهوره، هاتقولي قلة؟ هاقولك رغم إن مافيش تعليق واحد محترم، بس حتى لو قلة يغوروا بناديهم».

غضب الشاعر الغنائي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أعلن أيضًا ندمه واعتذاره عن أغنية نادي المبادئ التي أهداها لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حملته بالانتخابات الأخيرة، والتي غناها المطرب لؤي. وأوضح طعيمة: «كلامي واضح أنا قلت إن الأهلي بقى أكتر حاجة باكرهها في حياتي، وماقلتش إني باكره وهاكره

غضب الشاعر الغنائي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أعلن أيضًا ندمه واعتذاره عن أغنية نادي المبادئ التي أهداها لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حملته بالانتخابات الأخيرة، والتي غناها المطرب لؤي. وأوضح طعيمة: «كلامي واضح أنا قلت إن الأهلي بقى أكتر حاجة باكرهها في حياتي، وماقلتش إني باكره وهاكره كل شخص بيشجع الأهلي، أكيد أنا مش مجنون وفيه مقربين مني أهلاوية وأكيد محترمين». الأزمة بدأت أمس الجمعة، بعدما نشر أمير طعيمة عبر حسابه صورة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مدافعًا عنه قائلًا: «فيما يخص الإشاعة أن هيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ فسخت تعاقداتها الفنية الموضوع ده غير صحيح». وأضاف: «هاقول تاني وتالت واللي مش عاجبه هو حر: الراجل ده لا يحمل لمصر ولشعبها إلا كل حب وتقدير، وخلافه كان مع مجموعة محددة من الأشخاص وبناء على تجربة سيئة وناقشت الموضوع ده قبل كده». وتابع: «المشاريع المزمع التعاون فيها مع فنانين مصريين هتكون في صالح الوطن العربي كله وليست مصر والسعودية فقط من خلال أعمال فنية على أعلى مستوى». وواصل: «التعاون الفني العربي بين أبناء الوطن العربي الواحد تأخر كثيرًا ولكن آن الأوان وبإذن الله هتشوفوا نتيجة جيدة لهذا التعاون تثري الفن العربي كله».

ولم يلق دفاع طعيمة عن آل الشيخ، قبولًا لدى جماهير النادي الأهلي، التي فتحت النار عليه في التعليقات، على خلفية الأزمة المشتعلة منذ فترة بين رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومجلس إدارة القلعة الحمراء، وهو ما دفعه للإعلان عن كرهه للنادي الأحمر. يذكر أن نادي بيراميدز، أعلن أمس الجمعة، نقل ملكيته بالكامل من تركي آل الشيخ، إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق، وذلك بعد ساعات قليلة من توجيه "آل الشيخ" التحية والشكر لكل من تعامل معهم في مصر؛ لم يقتصر الجدل المُثار في المجال الرياضي فقط، بل وفي الوسط الفني المصري، حيث أُثيرت تساؤلات حول مصير مذكرات التفاهم الموقعة بينه بما أنه رئيس هيئة الترفيه السعودية، وعدد من النجوم المصريين وشركات الإنتاج السينمائي والدرامي ومنظمي الحفلات والعروض المسرحية. وكان طعيمة من ضمن قائمة الفنانين الذين وجه آل الشيخ الشكر لهم، والتي ضمت أيضًا: عمرو دياب، محمد حماقي، محمد هنيدي، محمد رمضان، أمير طعيمة، عمرو مصطفى، طارق مدكور، محسن جابر، هاني شاكر، وغيرهم. من جانبه علق الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، على الأمر قائلًا: «تركي آل الشيخ صديق لي قبل الاتفاقية، وقبل أساسًا ما يبقى وزير، وعلاقتنا به علاقة صداقة سواء تمت الاتفاقية أو لا». ونال بهجت قمر سيلًا من الهجوم من بعض جماهير الأهلي، ليكتب منذ ساعات قليلة عبر حسابه بموقع فيسبوك: «والله والله والله أي حد هيسبني بعد كده أنا هاسجنه وهاكتب لكوا عن كل التفاصيل.. إختلف بأدب أشيلك على راسي هتقل أدبك ماترجعش تندم وخلاص على كده». كان آل الشيخ قد أبرم اتفاقًا مع بهجت قمر، في 9 فبراير الجاري، لكتابة وتأليف نصوص مسرحية من أجل تقديم عدد من المسرحيات الغنائية الدرامية لإحياء التراث المسرحي.

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