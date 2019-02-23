شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادًا لمواجهة الجونة التي تقام عصر غد الأحد في الجولة الـ24 في بطولة الدوري العام، حيث تم استبعاد الحارس محمد الشناوي للإصابة.

وضمت القائمة كلاً من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو.