رياضة | نبيل محمود مديرا فنيا لبلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل محمود مديرا فنيا لبلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي بلدية المحلة تعيين نبيل محمود مدير فنيا للفريق خلفا لأحمد العجوز الذي تقدم باستقالته عقب انتهاء المباراة مع الجزيرة بالأمس بالجولة 19 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

جاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة النادي اليوم، وحضر "رامبو" المدير الفني الجديد، لمقر النادي وتم الاتفاق علي كافة الأمور، ليقود المران غدا السبت، وسبق له بشغل مديرا فنيا للرجاء سابقا، ومدرب عام لنادي الزمالك، ومدير فنيا لفريق كفر الشيخ، هذا اليوم، قبل أن يتقدم باستقالته عقب الهزيمة من فريق طنطا بالجولة الماضية.

ويحتل البلدية المركز السادس برصيد 31 نقطة ويواجه كفر الشيخ بالجولة المقبلة تحت القيادة الفنية الجديدة والمقرر لها يوم الخميس المقبل.