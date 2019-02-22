ماني يفوز بجائزة لاعب شهر يناير في ليفربول على حساب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصد الدولي السنغالي السنغالي ساديو ماني، مساء اليوم الجمعة، جائزة لاعب شهر يناير في فريق ليفربول الإنجليزي.

وتفوق ماني على زميليه في الفريق محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب في استفتاء أفضل لاعبي الشهر الماضي بالنادي الإنجليزي.

وخلال شهر يناير، أحرز ماني هدفين لمصلحة ليفربول أمام كل من كريستال بالاس والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات بريميرليج، وأمام ليستر سيتي والتي انتهت بنتيجة هدف لكل فريق.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.