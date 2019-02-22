شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 البرغوث يتصدر قائمة لقاء إشبيليه واشادة خاصة من ماتشين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي تحضيراته مع برشلونة اليوم استعدادا للقاء إشبيليه غدا السبت فى الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى.

ميسي على رأس قائمة برشلونة أمام إشبيليه



تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى على رأس قائمة برشلونة فى اللقاء أمام مضيفه إشبيليه، والمقرر له غدا السبت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" فى الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى "الليجا".

ويحتل البارسا صدارة الليجا برصيد 54 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثانى.

وإختار أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 18 لاعبا فى قائمة الفريق لمباراة بلد الوليد، والتى شهدت عودة المدافع صامويل أومتيتى بعد غيتب طويل بداعى الإصابة، بالأضافة إلى غياب الغنى كيفن برينس بواتينج، والبلجيكى فيرمايلن لأسباب فنية، والحارس سيليسين والبرازيلى آرثر للإصابة.

حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - سيرجى روبرتو - أومتيتى - البا - مورييو

الوسط: راكيتيتش - كوتينيو - فيدال - الينيا - بوسكيتش

الهجوم: ميسى - لويس سواريز - مالكوم - ديمبلي



قائمة برشلونة

مدرب إشبيليه يؤكد ميسي الأفضل فى العالم



تحدث بابلو ماتشين المدير الفنى لفريق إشبيليه عن مواجهة برشلونة الهامة غدا، وأشاد خلال الحديث بالنجم ليونيل ميسي، حيث قال:

"نواجه جميع الخصوم بـ حماس ومع الاحترام ونتعامل مع كُل مباراة بشكل مختلف، ميسي هو أفضل لاعب فى العالم ويجب أن ناخذه بعين الاعتبار".

"سنلعب فى محاولة الإستفادة من خصائصنا العدوانية، المنافسين لا يردوننا بان نكون ابطالا ونحن نواجه واحد من أفضل الفرق فى العالم فى الفترة الأخيرة تواجه كل من برشلونة واشبيلية بعضهم البعض فى العديد من المباريات والتى كانت فى مناسبات كبيرة".