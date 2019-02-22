رياضة | نجم برشلونة يرفض كبار إنجلترا من أجل عملاق إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يرفض كبار إنجلترا من أجل عملاق إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة رفض الانتقال إلى كبار الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل ارتداء قميص إنتر ميلان. وذكرت صحيفة صن البريطانية بأن راكيتيتش رفض عروضًا من آرسنال ومانشستر يونايتد لترك صفوف برشلونة في الموسم المقبل. وأشارت الصحيفة الإسبانية بإن تشيلسي أيضًا استفسر عن وضع راكيتيتش في النادي الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي بعد أن استغنائه عن سيسك فابريجاس في يناير الماضي لصالح موناكو الفرنسي. وكشفت الصحيفة البريطانية بأن إنتر ميلان تقدم بعرض يبلغ 30 مليون إسترليني لضم راكيتيتش وسيعود لتقديم عرض جديد يقترب من 35 مليون إسترليني للحصول على موافقة برشلونة. وكانت الصحيفة البريطانية قد أكدت أن برشلونة غير مهتم بتجديد عقد راكيتيتش بعد أن تعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم آياكس بداية من الموسم المقبل.

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