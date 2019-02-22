رياضة | عاجل.. محمد صلاح يكشف عن أمنيته التي عجز عن تحقيقها في إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يكشف عن أمنيته التي عجز عن تحقيقها في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن أمنية يرغب في تحقيقها خلال مباراة الريدز ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح خلال تصريحاته: "أتفهم مشاعر جماهير ليفربول التي تحلم بحصد لقب الدوري الإنجليزي، سأسعى رفقة زملائي لتقديم أفضل ما لدينا لتحويل الحلم إلى حقيقة".

وأكمل حديثه: "مانشستر يونايتد سيقاتل من أجل تحقيق الفوز علينا لتصعيب مهمتنا في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، لست متفاجئاً من تفضيل جماهير يونايتد للسيتي لنيل اللقب".

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل نظيره مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، بملعب "أولد ترافورد" في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي "البريميرليج".

وأضاف: "آمل في التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد خلال المواجهة المقبلة بالبريميرليج".