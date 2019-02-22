شكرا لقرائتكم خبر عن المرشود: شحت المواهب بعد قرار زيادة الأجانب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الركيان (بريدة) يرى عضو مجلس إدارة نادي الرائد وأمينه العام صالح المرشود، أن إيجابية ثمانية لاعبين أجانب يمثل قوة كبيرة للفرق المشاركة بدوري المحترفين ويرفع من مستواها الفني، لكن القرار له بعض السلبيات، لعل من أبرزها ندرة وشح المواهب

يرى عضو مجلس إدارة نادي الرائد وأمينه العام صالح المرشود، أن إيجابية ثمانية لاعبين أجانب يمثل قوة كبيرة للفرق المشاركة بدوري المحترفين ويرفع من مستواها الفني، لكن القرار له بعض السلبيات، لعل من أبرزها ندرة وشح المواهب السعودية ، الأمر الذي انعكس سلباً وبصورة مباشرة على المنتخب الأول في مشاركاته القارية، وأضاف، أن الثمانية لاعبين يحتاج إلى توفر سيولة مالية ضخمة، وهذا الأمر صعب الحصول عليه في ظل محدودية مداخيل الأندية.

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