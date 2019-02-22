أسطورة ليفربول :صلاح وماني أبرز المستفيدين من إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد

صرح لاعب ليفربول الأسبق الإنجليزي جيمي كاراجر أنه الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبي الريدز هم أبرز المستفيدين من إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد السابق.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الـ27 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخلال تصريحات صحفية نقلتها ليفربول إيكو قال كاراجر: "الطريقة التي يعتمد عليها يونايتد الآن مثيرة، خاصة في الخط الهجومي".

وأكمل: "ربما تمنح تلك الطريقة فرصة أكبر لليفربول من حيث المساحة في أولد ترافورد".

وأضاف: "صلاح وماني ربما هم أبرز المستفيدين من إقالة مورينيو، فيونايتد تحت قيادته كان يمنح مساحات قليلة لماني وصلاح، لذلك وجدوا صعوبة كبيرة في العامين الماضيين، ربما الامر قد يتغير هذه المرة، وتصبح المباراة أكثر انفتاحًا".

ووواصل : "سجل ليفربول سيئ للغاية في ملعب أولد ترافورد منذ رحيل السير أليكس فيرغسون ، وهذا شيء يجب أن يتغير".

وتابع: "مانشستر يونايتد هو اللاعب الحقيقي في تلك المباراة، فهذا اللقاء هو الذي يتوقع مانشستر سيتي أن يفقد فيه ليفربول نقاطه".

واختتم قائلا:إذا حصل ليفربول على الثلاث النقاط ، فستكون ضربة قوية لمانشستر سيتي".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة بفارق مباراة عن ليفربول