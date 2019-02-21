شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يوضح الفارق بين نسختي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، اليوم الخميس، إن مانشستر يونايتد يتمتع بثقة كبيرة بقيادة مدربه المؤقت أولي جونار سولسكاير، مقارنة بالفريق الذي خسر في أنفيلد 3-1 بالدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت سابق هذا الموسم.

وخسر يونايتد في أنفيلد، خلال ديسمبر الماضي، ما أدى لإقالة مدربه السابق جوزيه مورينيو وتعيين سولسكاير مدربا مؤقتا.

ولم يخسر الفريق في الدوري بقيادة سولسكاير وفاز في 8 مباريات وتعادل مرة واحدة، ليتقدم للمركز الرابع في الترتيب.

وقال فينالدوم للصحفيين عقب التعادل السلبي مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا "أعتقد أنه يوجد تغيير كبير عن مباراة ديسمبر، منذ قدوم المدرب الجديد، قدم يونايتد ماريات جيدة وحقق انتصارات كثيرة وزادت ثقته".

وتابع "ستقام المباراة على ملعبهم ووسط جماهيرهم ما سيمنحهم ثقة كبيرة، ولن تظهر المشاكل التي كانت لديهم من قبل، ستكون مباراة صعبة لكني أتطلع لها".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، لكن فريق المدرب يورجن كلوب خاض مباراة أقل من حامل اللقب.