شكرا لقرائتكم أين التقى محترفو "الكلاسيكو".. ولمن كانت الغلبة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يجمع كلاسيكو الكرة السعودية بين اتحاد جدة والهلال، 15 لاعبا محترفا سبق وتواجدوا في 29 مسابقة مختلفة من جميع قارات العالم السبع.

ويستضيف الاتحاد فريق الهلال، يوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الأسبوع 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بدوافع مختلفة، حيث يسعى الاتحاد للابتعاد عن المركز قبل الأخير الذي يتواجد فيه برصيد 15 نقطة، بينما يطمح الهلال لمواصلة صدارة الدوري.

ويتواجد ضمن القائمة المتاحة للفريقين في مباراة الكلاسيكو، 15 لاعبا يمكن للمدربين الكرواتيين بيليتش وزوران ماميتش الاستفادة من خدماتهما في مباراة يوم الخميس، وسبق وتواجدت الأسماء في 29 دوري مختلف، وتواجه العديد منهم في مباريات أخرى، ولعب الآخر سويا أيضا، فيما يعد البرازيلي إدواردو، لاعب الهلال، الغائب الوحيد بسبب عقوبة انضباطية.

الدوري الإنجليزي

وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، تواجد ثلاثة لاعبين من الهلال، يتقدمهم الحارس العماني علي الحبسي، والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز إلى جانب البيروفي أندريه كاريو، ومن اتحاد جدة تواجد الثنائي المغربي كريم الأحمدي ومانويل دا كوستا، إلى جانب المدرب سلافين بيليتش.

علي الحبسي خلال المباراة التي واجه فيها كريم الأحمدي

كريم الأحمدي في مباراة فريقه ضد ويغان

ويتطلع علي الحبسي للثأر من لاعب الوسط كريم الأحمدي، الذي فاز عليه في موسم 2012-2013، عندما تغلب أستون فيلا بثلاثية نظيفة على ويغان في 29 ديسمبر 2012، وشارك الأحمدي بديلا في تلك المواجهة التي كانت في الدور الأول، وفي المرحلة الثانية من الدوري انتهت مباراة الفريقين بالتعادل 2-2، ولكن لم يشارك المغربي كريم الأحمدي وكان متواجدا على دكة البدلاء.

بينما يسعى المدافع الدولي المغربي مانويل دا كوستا، لخوض أول مباراة على صعيد الدوري ضد علي الحبسي، بعدما تواجها في موسم 2010- 2011 بالدوري الإنجليزي، وفاز وست هام بثلاثة لهدف على فريق علي الحبسي ويغان، وغاب دا كوستا للإصابة، فيما تواجد احتياطيا في مباراة الدور الثاني التي أقيمت في 15 مايو 2011، وقاد فيها الحبسي فريقه للفوز 3-2 على وست هام.

لحظة تسجيله غوميز في مرمى فريق بيليتش

وسيكون المهاجم الفرنسي على موعد مع مباراة ثالثة ضد المدرب الكرواتي بيليتش، بعدما التقيا في موسم 2015-2016، وانتهت مباراة الدولي الأول بالتعادل السلبي بين سوانزي سيتي "فريق غوميز" ووست هام الذي كان يدربه بيليتش في 20 ديسمبر 2015، لكن تمكن غوميز من الفوز على فريق بيليتش في المباراة الثانية بأربعة أهداف لهدف بتاريخ 7 مايو 2016، وسجل غوميز هدفا لفريق في تلك المواجهة.

الكرواتي بيليتش في المباراة التي خاضها ضد غوميز في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإسباني

وسيتواجه أصدقاء الأمس الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع الهلال، ورودريغيز غاري لاعب اتحاد جدة، ضد بعضهما البعض وذلك بعد 5 سنوات، حيث سبق وارتديا قميص إلتشي في "الليغا" الإسبانية بموسم 2013-2014، ولعبا لمدة موسم كامل، حيث شارك المدافع الإسباني في 33 مباراة، ولعب غاري في 10 مواجهات.

غاري مع فريقه الإسباني ضد برشلونة

ولم يتزامن تواجد جوناثان سوريانو مهاجم الهلال مع الثنائي، ولعب في فترات مختلفة بالدوري الإسباني.

الدوري الإيطالي

وبالرغم من الفترة الطويلة التي قضاها سيباستيان جوفينكو في "السيرا أ"، إلا أنه لم يلعب ضد المغربي مانويل دا كوستا، أو أليكساندر بريوفيتش مهاجم اتحاد جدة، بينهما لعب لاعبا الاتحاد ضد بعضهما في الدوري الإيطالي في مباراة واحدة وانتهت بالتعادل 1-1 وشارك الثنائي كبديلان.

جوفينكو مع يوفنتوس الإيطالي

الدوري الفرنسي

وسيكون المغربي مانويل دا كوستا مدافع الاتحاد، على أول موعد ضد الفرنسي غوميز مهاجم الهلال، بعد أن سنحت لهما فرصة مواجهة بعضها البعض بالدوري الفرنسي موسم 2005-2006، إلا أن غوميز غاب غن فريقه سانت إيتيان ضد نانسي لوريان الذي دفاع دا كوستا عن ألوانه، وغاب غوميز عن المباراة الوحيدة التي كان يمكن أن يلعبها فيها ضد بعضهما، وشارك دا كوستا.

الدوري التركي

وشهد الدوري التركي مواجهات عديدة بين لاعبي الهلال والاتحاد في فترات مختلفة، والبداية كانت في موسم 2013-2014، حينهما لعب مانويل دا كوستا ضد مدربه الحالي بيليتش في 9 ديسمبر 2013، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بين بشكتاش الذي دربه بيليتش وسيفاس سبور، قبل أن يفوز فريقه دا كوستا على بشكتاش في الدور الثاني بنتيجة 3-0 بتاريخ 27 إبريل 2014، ولكن بيليتش كسب مباراتي الموسم التالي ضد فريق دا كوستا بثلاثية لهدفين وهدف دون مقابل.

غاري رودريغيز و غوميز

ويتواجه رودريغيز غاري و بافيتيمبي لأول مرة ضد بعضهما البعض، يوم الخميس، بعدما شكلا ثنائية مميزة الموسم الماضي في غلطة سراي، وساهما بتحقيق لقب الدوري التركي، وساهم غاري في صناعة 8 أهداف لغوميز، قبل أن ينتقل الأخير في الصيف الماضي إلى الهلال، ولحق به غاري في الانتقالات الشتوية لكن إلى اتحاد جدة.

غاري ودا كوستا لحظة انضمامها إلى الاتحاد

وسيكون رودريغيز غاري في صف المدافع مانويل دا كوستا لأول مرة، بعدما كان مع غوميز في غلطة سراي، حيث سبق وخاض دا كوستا مباراة في موسم 2017-2018 ضد غلطة سراي بتاريخ 15 إبريل 2018، وخسرها فريق دا كوستا بثنائية دون مقابل، وشارك غاري أساسيا إلى جانب زميله السابق غوميز الذي سجل هدفا في اللقاء، ولم يواجه غاري زميله دا كوستا في الموسم الحالي بالدوري التركي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء أدت لإبعاده عن المواجهة.

وتجدر الإشارة إلى أن المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش لعب في الدرجة الثانية بالدوري التركي.

الدوري الهولندي

ولا يضم الهلال في صفوفه لاعبا سبق وخاض منافسات الدوري الهولندي، فيما سبق وشارك كريم الأحمدي والمدافع دا كوستا في الدوري موسمي 2006 و 2008، إلا أنهما لم يلعبا ضد بعضهما البعض لأن دا كوستا لم يتواجد أساسيا، فيما سبق ولعب رودريغيز غاري في منافسات الدرجة الثانية.

الدوري البرتغالي

وأجبرت ظروف أندريه كاريو، لاعب الهلال، ومانويل دا كوستا، مدافع الاتحاد، إلى غيابهما عن مباراتي فريقهما بالدوري البرتغالي موسم 2012-201، حيث غاب كاريو عن مباراة فريقه سبورتينغ لشبونة التي تعادل فيها مع ناسيونال الذي لعب معه دا كوستا، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، فيما غاب المغربي عن لقاء الإياب في 28 إبريل 2013، وشارك كاريو بديلا في المواجهة التي كسبها سبورتينغ 2-1.

الدوري الإماراتي

ويطمح البرازيلي رومارينيو، مهاجم اتحاد جدة، لتحقيق أول فوز له ضد مدرب الهلال، زوران، بعد أن تواجها في الدوري الإماراتي موسم 2017-2018، حينما تعادل الجزيرة 2-2 مع العين الذي كان يدربه الكرواتي زوران، وكسب مدرب الهلال الحالي المواجهة الثانية في الدور الثاني بنتيجة 3-2، وأحرز رومارينيو هدف الجزيرة الأول.

رومارينيو في مباراة سابقة مع الجزيرة ضد العين

وشهد الدوري الروسي تواجد دا كوستا والمدرب بيليتش، ولعب غاري ومانويل دا كوستا وبريوفيتش في الدوري اليوناني، فيما شارك الأسترالي ميلوس ديجينيك في درجات مختلف بألمانيا إلى جانب الدوري الياباني والصربي، ولعب في الدوري البيروفي أندريه كاريو، وفي النمسا الإسباني سوريانو، ولم يشارك في الدوري الأميركي سوى الإيطالي جوفينكو، ولعب رومارينيو أيضا في الدوري القطري قبل انضمامه إلى الجزيرة الإماراتي، وفي البرازيل لعب ثنائي الاتحاد رومارينيو وجوناس، وتواجه بريوفيتش والعاجي سانوغو في الدوري السويسري، وخاض الصربي بريوفيتش أيضا تجربة في بولندا والسويد إلى جانب النرويج التي لعب فيها أيضا علي الحبسي.

ماثيو جورمان لاعب الاتحاد في صورة سابقة بالدوري الأسترالي

ويعد التشيلي كارلوس فيلانويفا الوحيد الذي لعب في مسابقات تشيلي، وخاض سانوغو عدة مباريات في الدوري العاجي، وغاري انضم لفريق بلغاري أيضا، وفي كرواتيا درب زوران وخاض جوناس تجربة أيضا، وعلي الحبسي في الدوري العماني قبل احترافه في أوروبا، وشارك ماثيو جورمان في عدة مواسم بأستراليا بالإضافة للدوري الكوري الجنوبي.