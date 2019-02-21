رياضة | برشلونة يتلقى مفاجأة سارة قبل موقعة إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى مفاجأة سارة قبل موقعة إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة خبراً ساراً قبل موقعة إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ويواجه فريق البارسا نظيره إشبيلية، السبت المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الليجا.

وشارك اليوم الأربعاء البرازيلي آرثر ميلو شارك في مران الفريق الكتالوني حيث أدى بعض التدريبات البسيطة ضمن استعدادات برشلونة لمواجهة إشبيلية.

وتعادل برشلونة سلبياً مع ليون الفرنسي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ميلو بات جاهزاً للمشاركة مع البارسا بعدما تعافي من الإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصل الهولندي ياسبر سيليسين حارس برشلونة، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.