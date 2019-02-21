شكرا لقرائتكم اليوم.. الهلال ضيفا على الإتحاد فى كلاسيكو السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة في السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين ناديا الاتحاد والهلال بملعب "الجوهرة" في قمة مباريات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة متفوقاً بفارق 6 نقاط على أقرب منافسيه النصر، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، وهو مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الأبتعاد بالصدارة، حيث يدخل مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما وضع قدماً في الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية أبطال العرب عقب فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3- صفر في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض".

أما الاتحاد فيبحث عن حصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في البقاء، كما يتطلع الاتحاد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة منذ إنطلاق الدور الثاني بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم لإستعادة جزء من هيبته وذلك بتحقيق الفوز على الهلال في الكلاسيكو الذي يعتبر بطولة خاصة لدى جماهيره.