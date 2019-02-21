زيدان يشترط على تشيلسي إبقاء هازارد و رصد 200 مليون للتعاقدات الصيفية

اسماء السيد - كثفت وسائل الإعلام البريطانية تأكيداتها عن اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان من تولي مهام الإشراف الفني على تشيلسي الإنكليزي خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري بعد سلسلة النتائج السلبية التي سجلها الفريق في بطولتي الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد المحلي.

وكان تشيلسي قد أقصي من كأس الاتحاد على يد مانشستر يونايتد ، كما تعرض لخسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي في الدوري المحلي.

وانتقلت وسائل الإعلام البريطانية للحديث عن التفاصيل المتعلقة بالمشروع الرياضي للمدرب الفرنسي في تجربته الأولى بالملاعب الإنكليزية بعد تجربة ناجحة في إسبانيا مع نادي ريال مدريد.

ويؤكد تقرير إعلامي بأن زيدان لا يعارض توليه مهمة الإشراف على الفريق اللندني ، في إشارة بإعطائه موافقته المبدئية لرئيسه ومالكه الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش في ظل معطيات فنية تؤكد ان نهاية الموسم الجاري ستكتب الفصل الأخير للمدرب الإيطالي في العاصمة لندن.

وبحسب التقرير فإن زيدان لم يكتفي بالموافقة المبدئية ، ولكن قدم الخطوط العريضة لبداية عمله مع تشيلسي من خلال تحديد قائمة شروطه على إدارة النادي اللندني لقبول المهمة الفنية.

وقدم زيدان شرطين أساسيين ، أولهما هو احتفاظ إدارة النادي بالنجم البلجيكي ولاعب خط الوسط إدين هازارد لأنه يريد بناء خططه الفنية بتواجده في صفوف الفريق ، في وقت يقترب اللاعب من الرحيل عن قلعة "ستامفورد بريدج" مع نهاية الموسم للعب مع نادي ريال مدريد ، إذ ان قدوم زيدان من شأنه ان يحفز ويدفع هازارد إلى مراجعة قراره و إعادة ترتيب أوراق مسيرته للبقاء مع تشيلسي لفترة أطول ، خاصة بأن اللاعب يدرك جيداً بأن زيدان قادر على المساهمة في تألقه وجعله مؤهلاً للمنافسة على جائزة "الكرة الذهبية" ، إضافة إلى منح "البلوز" القدرة على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا ، وهو ما جعل اللاعب يرغب في الرحيل و الانتقال للعملاق الإسباني .

اما الشرط الثاني فهو يتعلق بالتعاقدات التي يرغب من إدارة النادي إبرامها خلال الانتقالات الصيفية القادمة عندما يتولى المنصب بشكل رسمي، إذ يرغب برصد ميزانية لا تقل عن 200 مليون جنيه استرليني من اجل إتمام صفقات وازنة يكون اصحابها قادرين على تقديم الإضافة الفنية وتحقيق التوازن بين الخطوط الثلاثة والتي اختلت في عهد المدرب الإيطالي .

وتكشف قيمة الميزانية التي يشترطها زيدان بأن الأخير يرغب في القيام بثورة إحلال في صفوف الفريق بسبب عدم قناعته بالعناصر الحالية ، وهو ما يرشح العديد من الأسماء إلى الرحيل عن النادي على غرار المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز و المدافعان الإنكليزي غاري كاهيل والبرازيلي دافيد لويز و عناصر اخرى لا تروق للمدرب الفرنسي.

وحدد زيدان اربعة اسماء رئيسية يتقدمها الإسباني إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد والذي يعرفه المدرب الفرنسي جيداً أبان إشرافه على الفريق المدريدي، وقد توافق إدارة النادي الإسباني على رحيل اللاعب إذا حصلت على 70 مليون جنيه استرليني ، خاصة أنه خرج من الحسابات التكتيكية للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري ولم يعد يلعب بشكل أساسي مع "المرينغي".

كما يرغب زيدان في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لقاء 96 مليون جنية استرليني بعدما ساءت علاقة اللاعب بالنادي والجماهير، بينما الأسم الثالث هو المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي قلب دفاع نادي نابولي الإيطالي الذي قد يسرحه ناديه نظير 90 مليون جنيه إسترليني ، وآخر الأسماء هو البرازيلي أليكس تيلاس الظهير الأيسر لنادي بورتو البرتغالي ، والذي تبلغ قيمته نحو 35 مليون جنيه استرليني.