رياضة | موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي اليوم الخميس 21/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي اليوم الخميس 21/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والهلال اليوم الخميس 21/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وتستضيف مدينة جدة قمة الهلال مع الاتحاد، وذلك اليوم الخميس 21/2/2019 في تمام الساعة الـ7:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:25 بتوقيت مكة المكرمة و9:25 بتوقيت دولة الإمارات.
ويحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 15 لقاء وتعادل 4 لقاءات وخسر لقاء وحيدة.
بينما يتواجد نادي الاتحاد بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعوديللمحترفين برصيد 15 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 3 مباريات وتعادل 6 مباريات وخسر 11 مباراة.
وسيتم نقل مباراة الهلال مع الاتحاد في كلاسيكو الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناتي ksa sport 1 بجانب دوري بلس HD1، وسيعلق عليها كلاً من؛ فارس عوض وبلال علام (KSA) وعلي سعيد الكعبي (Dawri).
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة كلاسيكو الهلال بقيادة زوران ماميتش والاتحاد بقيادة سلافين بيليتش عبر البث المباشر والمجاني على موقع الخليج 365 الرياضي.
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