شكرا لقرائتكم لجنة الحكام ترفض التظلم على الانذارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مقترح بإعادة التظلم على الإنذارات التى يحصل عليها اللاعبين فى المباريات كما يحدث فى بعض الدوريات الأوروبية ، خاصة أن هذا الأمر سيدخل بالدورى فى أزمة و مطالبة أكثر من نادي بإعادة النظر فى إنذارات لاعبيها ، وتم تأجيل هذا المقترح لتطبيقه فى الفترة المقبلة.

كان عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام بالجبلاية قال إن هناك اقتراحا تتم مناقشته بأحقية الاندية فى التظلم على قرارات حصول اللاعبين على كروت صفراء وحمراء فى الدورى أسوة بما يحدث فى بعض الدوريات الأوربية.