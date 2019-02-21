شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز مانشستر سيتي على شالكة الألماني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق السيتي رقما سلبيا حيث خرج بشباك نظيفة مرة واحدة في اخر اربعة مواسم في دور الـ16 من دوري الابطال، والمباراة كانت ضد نادي بازل السويسري، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

وقلب الفريق الإنجليزي الطاولة على نادي شالكة الألماني، بعد تاخره بهدفين مقابل هدف وحيد في الشوط الأول من اللقاء.