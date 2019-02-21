شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يفوز على شالكه بصعوبة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على حساب فريق شالكه الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلتينس أرينا، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتفض مانشستر سيتي في ألمانيا، محولا تأخره أمام شالكه إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

تقدم سيتي عن طريق سيرجيو أجويرو في الدقيقة 18، قبل أن يرد شالكه عن طريق نبيل بن طالب (هدفين) من ضربتي جزاء في الدقيقتين 38 و45.

وفي الدقيقة 68 يحصل نيكولاس أوتاميندي على بطاقة حمراء، لتزداد الأمور صعوبة على الضيوف.

ومع حلول الدقيقة 85 يتعادل ليوري ساني، قبل أن يقتنص رحيم سترلينغ هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة، يحتاج مانشستر سيتي للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق لا يزيد عن هدف خلال مباراة الإياب في ملعب الاتحاد يوم 12 مارس المقبل، حتى يتأهل للدور المقبل.